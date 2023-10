"Per la stragrande maggioranza dei ponti siamo ormai nella fase finale del loro ciclo di vita. Partendo dall'esperienza della Città metropolitana noi crediamo che la priorità oggi in Italia sia di avere un piano nazionale strategico per incrementare le risorse e le attività di monitoraggio, di manutenzione straordinaria ma anche di costruirne di nuovi". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento a Figline.

"Piuttosto che mettere 12 miliardi di euro su un'opera mastodontica come il ponte sullo stretto di Messina - ha aggiunto Nardella - si potrebbero prendere molte di queste risorse, darle agli enti locali che stanno sul territorio e fanno le attività di monitoraggio, per mettere in sicurezza tutti i ponti, ne abbiamo calcolato circa 100mila ponti su tutto il territorio nazionale, ma anche per realizzarne di nuovi".

"Questa non è una critica politica ma una proposta costruttiva per dare un'alternativa più efficace al Paese, piuttosto che farne uno gigante si potrebbero dare agli enti territoriali per mettere in sicurezza le migliaia di opere d'arte e di ponti che sono distribuiti in tutti i nostri territori".