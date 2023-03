“Il governo di centrodestra, grazie alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri realizzerà il Ponte sullo Stretto. Opera strategica per tutto il Paese, non solo per il Meridione, in termini di sviluppo economico e salvaguardia ambientale. Grazie al lavoro della Lega l’Italia cresce”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura.