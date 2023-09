"La proposta di Matteo Salvini di finanziare il ponte sullo Stretto di Messina con una quota di 12 miliardi di euro spalmata in 15 anni è inaccettabile e vergognoso. È assurdo vedere il governo dare priorità all'investimento per la realizzazione di un'opera inutile, dannosa e costosa come il ponte sullo Stretto di Messina, che comporterebbe una spesa di 15 miliardi di euro, mentre il paese affronta gravi problemi economici e sociali. Il governo sta tagliando risorse in settori essenziali come il trasporto pubblico, la sanità e l'istruzione, mentre il caro vita continua ad erodere i salari delle famiglie. In Sicilia si deve affrontare un viaggio di 11 ore in treno per spostarsi da Siracusa ad Agrigento, ma Salvini vuole sperperare soldi che fino adesso sono serviti per pagare consulenze e stipendi ai membri dei Cda.

Questo è il governo che investe in un'opera inutile mentre il Paese affronta sfide urgenti. Una maggioranza che sta mettendo in ginocchio l'Italia, giocando con i soldi degli italiani come se si trattasse di una partita a monopoli". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.