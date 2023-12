"Ribadisco con fermezza la contrarietà al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera che si erge come inutile e dannosa, traballante su numeri e conti incerti. La recente mossa del Governo in Commissione Bilancio al Senato rappresenta un colpo inferto al sud Italia. Un emendamento è stato presentato con l'intento di prelevare due miliardi e trecento milioni di euro dal fondo sociale di coesione, originariamente destinato a progetti fondamentali per il sud, per finanziare il discusso ponte sullo Stretto di Messina. Questo tentativo oggi trova riscontro nel rifiuto della regione Sicilia di finanziare direttamente l'opera con risorse proprie".

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli. "Quello di Salvini è un golpe contro il Sud che sottrae risorse al fondo sociale e coesione per scuole, sanità, ferrovie inaccettabile minando le risorse indispensabili per lo sviluppo dell'Isola. Bisogna fermare la follia di Salvini ed oggi anche dentro la maggioranza di dx se ne rendono conto che il vicepremier sta mettendo a rischio i conti pubblici e non solo", ha concluso.