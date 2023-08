"Mattinata di grande commozione oggi a Genova, alla Radura della Memoria, a cinque anni da quel giorno maledetto. I 43 morti del crollo del Ponte Morandi non sono vittime di una calamità naturale: sono vittime della negligenza di chi non ha fatto il proprio lavoro e mantenuto gli accordi, di incuria e grave slealtà. Oltre che con vicinanza e cordoglio, l’anno prossimo spero di tornare anche con una legge che equipari i caduti di questa tragedia e di altri episodi figli dell’avidità umana alle vittime del terrorismo.

Abbiamo già depositato un disegno di legge, andremo avanti su questa strada. Per non dimenticare e perché non succeda mai più": lo afferma sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.