"I diritti camminano insieme, che sia il diritto a non morire per una telaio come Luana D’Orazio, per la propria libertà come Saman Abbas, per l’identità che ci si vive dentro o per un salario giusto. Diritti sono quelli di Patrick Zaki o di migranti disperati verso i quali ancora una volta l’Europa pare voler chiudere gli occhi. La destra ha interesse a dividere, a contrapporre e persino a istigare la guerra tra più poveri o più vulnerabili. Ma la democrazia no. La democrazia vive di

uguaglianza e della responsabilità pubblica verso la cittadinanza. E noi - le democratiche e i democratici, la sinistra - nelle nostre città dobbiamo far vivere giorno dopo giorno la cultura concreta di quella dignità dimostrando, anche in questo modo, che si tratta del destino più bello.

Domani 26 giugno, sabato delle piazze. La mattina andrò a Torino per dare solidarietà a lavoratrici, lavoratori, precari che manifesteranno con i sindacati. Al rientro sarò all’Arco della Pace nella mia città a sostegno della legge Zan.

Firenze, Bari, Torino, Milano e altre piazze del mondo le vorrei accomunate in un abbraccio comune perché comune è la battaglia per la dignità di ciascuna e di ciascuno" così su Fb Barbara Pollastrini, deputata Pd