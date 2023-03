"Esprimo il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Domenico Zorzino, in servizio alla questura di Padova presso il Reparto Prevenzione Crimine Veneto", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, "che fuori dal servizio non ha esitato a tuffarsi in un canale nel tentativo di salvare un anziano, uscito di strada con la sua auto. Il gesto altruistico e coraggioso compiuto dal poliziotto - ha aggiunto - testimonia ancora una volta l’alto senso del dovere degli uomini e delle donne delle Forze di polizia che operano quotidianamente a servizio dei cittadini anche mettendo a rischio la loro incolumità. A loro va la mia più profonda gratitudine e riconoscenza".