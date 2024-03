"Lo abbiamo detto molto chiaramente in aula alla camera, la solidarietà alle forze dell'ordine passa in primo luogo per il rispetto del loro lavoro e quindi anche degli adeguamenti contrattuali, delle tutele e delle protezioni sociali. Finora il governo Meloni non aveva mosso un dito per le forze dell'ordine. Prendiamo atto positivamente di quanto dichiarato al Senato dal ministro Piantedosi sull'apertura di un tavolo per il rinnovo contrattuale. Siamo sorpresi che il Governo si sia mosso solo dopo la nostra presa di posizione pubblica.

Ma siamo soddisfatti che sia stata determinante. Adesso ci auguriamo che non sia una falsa promessa o, peggio ancora, una mossa elettorale". Così il responsabile sicurezza del Pd, il deputato ed ex Viceministro dell'Interno, Matteo Mauri.