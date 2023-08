"Siamo tutti preoccupati". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sul Pnrr. L'esponente leghista sottolinea che "anche il Governo precisa, attraverso la voce del presidente del Consiglio, che questo taglio di 16 miliardi verrà compensato con i fondi di sviluppo e coesione che ci sono. Se accade questo - osserva Zaia -, il problema è risolto.

Ma il fatto è che i sindaci vogliono una risposta e in generale tutti gli enti locali che hanno già fatto le gare, hanno già firmato contratti e che hanno impegni di diversa natura. Poi c'è un tema generale: che per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Abbiamo - spiega Zaia - località e luoghi con amministrazioni che hanno messo nero su bianco progetti che non vedranno mai la luce o che arriveranno troppo tardi rispetto ai termini europei. E a causa di questo poi il conto lo paghiamo tutti".