"Sulla definizione del RePower ci aspettiamo il pieno coinvolgimento di Province e Comuni anche perché una parte dei fondi, a quanto abbiamo appreso oggi, proviene da misure del Pnrr destinate agli enti locali che saranno spostati su questo nuovo obiettivo. I progetti che riguardano il patrimonio pubblico in gestione a Province, Comuni e Città metropolitane, a partire dagli investimenti per la costruzione di comunità energetiche attraverso gli edifici scolastici, devono essere concertati con gli enti locali, che sono titolati ad attuarli". Lo dichiara Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, al termine della Cabina di Regia PNRR in cui è intervenuto a rappresentare l'Unione delle Province italiane.

"Nei prossimi giorni, come richiesto dal ministro Fitto, presenteremo un nostro progetto, che individua nelle scuole secondarie superiori le sedi chiave per costruire comunità energetiche, rispondendo a pieno alla priorità del Pnrr di ridurre i divari territoriali". "Quanto poi ai fondi delle autonomie locali spostati, come Upi abbiamo chiesto al Governo rassicurazioni sul pieno finanziamento dei progetti", conclude la nota.