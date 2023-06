“Che cosa sta succedendo sul Pnrr ? Un bel niente, è fermo. Nonostante il ministro Fitto dica che va tutto bene e che siamo nei tempi la verità è che siamo nel pieno di uno stallo.

La terza rata dei fondi doveva arrivare a marzo e non è ancora arrivata perché la Commissione attende informazioni e chiarimenti richiesti sugli obiettivi raggiunti. Le annunciate modifiche, il "nuovo PNRR" di cui il governo parla da mesi, non sono pervenute.

Il governo prende tempo e dice che non ci sono ritardi, ma un nuovo piano significa iter da rifare qui a Bruxelles: nuovi bandi, progettazioni, autorizzazioni...e tutti i soldi vanno "impegnati" entro fine del 2023. Come pensano di fare?

Nel bel mezzo dello stallo il governo ha poi deciso di bloccare il controllo concomitante della Corte dei conti sul Pnrr, il cui operato è necessario per garantire un’accelerazione del Piano. La Corte infatti va a correggere gli eventuali errori “in itinere” in modo da identificare subito strozzature, problemi, e non incorrere in successivi stop.

Fitto dice che vuole fare velocemente ma senza fretta, io penso che si debba fare solo in un modo: presto e bene”, così in un video postato sui social l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles.