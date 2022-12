"Non sono preoccupato per i tempi di attuazione del Pnrr, sicuramente ci sarà flessibilità da parte della Commissione europea". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine del convegno 'La diplomazia giuridica al servizio della pace e della sicurezza internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione' in corso alla Farnesina. "Il Recovery Plan era nato per aiutare le economie dei Paesi colpiti dal coronavirus, poi purtroppo si sono aggiunte le conseguenze della guerra in Ucraina. Il ministro Fitto sta lavorando proficuamente con Bruxelles, ci saranno sicuramente aggiustamenti che non significano stravolgimenti ma essere flessibili", ha aggiunto.