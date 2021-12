"L’infanzia entri nel radar della politica e dei partiti. La pandemia ha notevolmente accentuato il disagio giovanile, chi lavora con i bambini lo sa benissimo e lo ha visto da subito. Non lo vede allo stesso modo la politica. Per ridurre davvero le diseguaglianze regionali, che il Crc (Convention on the Rights of the Child) ha chiaramente evidenziato nel suo secondo rapporto e per dare le stesse opportunità ad ogni bambina e a ogni bambino, a prescindere dal luogo in cui nasce, è necessario creare un'Agenzia per l'Infanzia che si occupi anche del monitoraggio dei fondi del Pnrr e che realizzi programmi di prevenzione attraverso le home visiting alla nascita di ogni bambino. Prevenire il disagio è molto più facile e più economicamente conveniente che non inseguirlo".

Così Paolo Siani, deputato e capogruppo Pd in commissione parlamentare Infanzia.