L'intervista di oggi del ministro Fitto sul Pnrr "ha del surreale. Apprendiamo, dalla stampa, mai in Parlamento, dell'intenzione del governo di 'smantellare' addirittura il Pnrr stralciando i fondi alle grandi opere infrastrutturali, di una difficile trattativa su questo in corso con Bruxelles e di una terza tranche di fondi bloccati da gennaio. Poche ore dopo, il ministro delle Imprese Urso smentisce Fitto dicendo che è stato frainteso. Questo governo si mostra ogni giorno più sprovveduto e incapace di gestire i preziosi fondi europei garantiti all'Italia grazie al lavoro del presidente Conte. Una gestione improvvisata e dilettantesca che spaventa, perché dal buon uso di questi soldi dipende il futuro del nostro Paese e dei nostri figli. Aspettiamo che il governo venga in Parlamento a spiegare cosa intende fare perché è chiaro che c'è bisogno di chiarezza e di un urgente dibattito su come procedere". Lo dichiara, in una nota, la deputata calabrese Elisa Scutellà. capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Politiche Ue di Montecitorio.