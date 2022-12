"Siamo preoccupati, come tutti quelli che fanno politica seriamente sia in maggioranza che opposizione, di perdere un'occasione irripetibile come quella del Pnrr. Bisogna lavorarci insieme, e lo dico sottolineando che il governo Draghi ha raggiunto tutti gli obiettivi che gli competevano".

Lo ha affermato a SkyTg24 il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.

"Adesso Matteo Salvini ha in mano la bozza del nuovo codice degli appalti, speriamo faccia bene semplificando gli iter burocratici, snellendo le procedure e dando maggiore fiducia e potere ai nostri sindaci e amministratori locali" ha aggiunto e concluso.