"I fondi del Pnrr rappresentano un'opportunità che non va sprecata. Nell'arco dell'ultimo anno il governo e il ministro Fitto, grazie ad uno straordinario lavoro di squadra, hanno raggiunto risultati importanti: l'accordo con l'Europa sulla modifica del Piano, il pagamento di 4 rate e la possibilità di richiedere anche la quinta, primo Paese a farlo. Un successo frutto di lavoro di squadra e sinergia. Le stesse che stanno promuovendo anche Assimpredil Ance e Anci Lombardia per superare le criticità dei progetti e fare in modo che i fondi siano utilizzati bene e concretamente, scongiurando il rischio di doverli restituire". Lo dice la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (FI), intervenendo ad un convegno sul Pnrr in Lombardia.

"Con lo stesso spirito dovremo lavorare sui progetti di rigenerazione urbana, prevedendo una stretta collaborazione tra le amministrazioni locali e le imprese edili. In questo modo ci potranno essere benefici anche per il governo centrale. In Senato è infatti partito l'iter per dare al Paese una legge nazionale sulla rigenerazione urbana. L'esperienza lombarda sarà da questo punto di vista fondamentale per contribuire a dare all'Italia una legge giusta, efficace e concreta che ci permetta di riqualificare le nostre città, ridurre le differenze fra centro e periferia, migliorare i servizi sanitari, scolastici e sociali", conclude.