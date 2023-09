“Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea sullo scriteriato progetto Polo Young nell’ex Fiera di Pordenone. In quell’area non c’è niente da riqualificare, si verserà nuovo cemento e verranno abbattuti 53 tigli secolari sani. Questo è uno schiaffo all’ambiente e al buonsenso, oltre che una presa in giro dei cittadini pordenonesi. Si tratta di uno scempio che verrà compiuto in gran parte con i fondi europei del PNRR e questo contraddice uno dei suoi obiettivi, quello della lotta ai cambiamenti climatici a cui è stato assegnato il 30% dei fondi europei.

Visto che per il governo e per la Regione Friuli-Venezia va tutto bene, l’unica cosa che ci resta da fare è chiedere l’intervento di Bruxelles. Ringrazio tutti gli europarlamentari, anche non italiani e appartenenti a diversi gruppi politici, che hanno cofirmato la mia interrogazione. Gli alberi vanno salvati e questo progetto va cambiato. Continuo a essere al fianco dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Mara Turani e Giulia Rosaria Capozzi e di tutti i cittadini che si stanno battendo con lo stesso obiettivo”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del M5S.