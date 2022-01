“La sfida del Recovery plan nel 2022 è ambiziosa: 102 obiettivi da raggiungere, per un totale di 40 miliardi. Una fatica erculea. Non vi è dubbio su chi debba essere il prossimo presidente del Consiglio dei ministri con questi obiettivi di fronte: Mario Draghi. L’Italia non può permettersi errori o cedimenti. Non ora che abbiamo riacquisito una certa credibilità e un ruolo da leader in sede di UE. Solo così avremo la garanzia di uscire dalla tragedia pandemica con un occhio speranzoso verso il futuro. Andiamo avanti su questa strada!”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.