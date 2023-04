“Il Ministro Fitto continua ad accampare scuse e prendere tempo sul disastro che si sta compiendo nell’attuazione del PNRR. Oggi, addirittura, si è inventato la scadenza del 31 dicembre 2023 per la modifica del PNRR, che invece l’Europa chiede di rispettare per coloro che, non avendolo ancora fatto, vogliono richiedere ulteriori finanziamenti a titolo di prestiti per estendere il loro Piano. Un caso che è molto lontano da quello del nostro Paese, visto che noi abbiamo già chiesto il 100% delle sovvenzioni e dei prestiti messi a nostra disposizione.”

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Se Fitto andrà avanti con la follia di una “revisione seria” del Piano, anche se presentato entro agosto, l’Italia rischia di non ottenere nessuna autorizzazione entro la fine dell’anno, visto il complicato processo di conferma che coinvolge diverse istituzioni UE. Nel frattempo, per giunta, dovremo comunque continuare a rispettare milestones e target, col risultato che entro la fine dell’anno avremo raggiunto un livello di avanzamento tale che sarebbe ancora più stupido gettare tutto all’aria.”

“Il tentativo di demolire il PNRR è ancora più grave alla luce di quanto si evince dal DEF, dove nessuna importante misura per la crescita è prevista per i prossimi anni. Questo vuol dire condannare il nostro Paese alla stagnazione economica, distruggendo tutte le opportunità che il governo di centrosinistra era riuscito a ricavare in Europa durante la pandemia.”