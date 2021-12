“Paolo Gentiloni, Commissario europeo per L’economia, ha siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dando così il via libera dall’Ue alla possibilità per l'Italia di richiedere il pagamento della prima rata da 24,1 miliardi di euro. Con l’emissione della prima rata, dopo l'anticipo del 13% già ottenuto lo scorso mese di agosto, possiamo guardare al futuro con più fiducia, anche se sono forti le preoccupazioni per la recrudescenza della pandemia. Questo è il segnale importante da parte di Bruxelles che siamo sulla strada giusta rispetto all'attuazione del Piano italiano. E’ anche il giusto riconoscimento, a livello mondiale, dei progressi fatti dall’Italia, dalle famiglie, dai lavoratori e dalle imprese che hanno sofferto e soffrono a causa delle conseguenze del Covid-19 ma ogni giorno lottano e si impegnano per migliorare le cose”. Lo afferma il deputato dem Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd e capogruppo in commissione Unione Europea della Camera.