"Stiamo dibattendo molto sul Pnrr e siamo molto preoccupati che l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime stia bloccando moltissime attività previste dal Pnrr. Confidiamo che il governo sappia rappresentare questa circostanza in Europa". Così il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, a margine dell'evento 'L'Italia delle Regioni' in corso a Milano. "Quello che sta accadendo, dovuto al fatto che il Pnrr è stato pensato prima della guerra e prima dell'aumento dei costi dovrebbe indurre a qualche modifica: o si riducono le opere oppure si tiene conto dell'aumentato costo per la realizzazione dei diversi progetti e delle diverse attività previsti", ha aggiunto.