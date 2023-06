“Mi auguro che questo governo voglia garantire l’autonomia della magistratura e non avvicinarsi a paesi come Polonia e Ungheria che sono ai margini dello stato di diritto: desta preoccupazione lo stop al controllo concomitante delle Corte dei Conti. Chiaro che c’e massima collaborazione sul Pnrr e sullo stallo della terza rata, ma dobbiamo constatare che ci sono grandi difficoltà : manca il personale nei comuni tanto per cominciare e dobbiamo subito avviare un’opera straordinaria di messa in sicurezza del territorio. da opposizione agiremo con spirito collaborativo “, così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a Omnibus.