"Fieri del nostro lavoro, il governo mette a disposizione della crescita economica italiana altri 21 miliardi di euro". Così la premier Giorgia Meloni commenta la valutazione positivi rilasciata dalla Commissione Europea sul piano rivisitato del Pnrr.

Dopo averla definita come "una seconda manovra", il primo ministro italiano sottolinea come il governo abbia compiuto un lavoro di cui "può essere molto fiero". "Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso che avremmo fatto, siamo scesi nel concreto, abbiamo verificato le criticità e le abbiamo superate, fatto in modo che i soldi del Pnrr fossero spesi nei tempi e quindi abbiamo concentrato le risorse sulla crescita e la modernizzazione della nazione e mi pare che il risultato dice che non era una scelta sbagliata", continua.