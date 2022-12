"Si tratta di un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti". Così la premier Giorgia Meloni lasciando Palazzo Madama dopo il concerto di Natale, a proposito dell'ipotesi sull'obbligo del Pos.