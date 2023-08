"L'informativa del ministro Fitto ha certificato di fatto la resa del governo sul Pnrr, in quanto non in grado di mantenere gli impegni presi con gli enti locali". Lo rileva il senatore e segretario veneto del Partito democratico, Andrea Martella.

"Nella gestione di questo dossier - prosegue Martella - il più importante dell'ultimo decennio, il governo mostra tutti i suoi limiti e, cosa ancora più grave, nasconde la realtà fattuale agli enti locali e ai cittadini. Il ministro non ha dipanato alcun dubbio, anzi le sue parole hanno fatto crescere le nostre preoccupazioni sui rischi di perdere questa grande opportunità di crescita e sviluppo legata alle risorse del Piano. La revisione prospettata è la perdita di 16 miliardi di euro, di cui 13 miliardi destinati ai Comuni per progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana e contrasto al dissesto, tema di grandissima attualità. Il governo afferma che ci sono le risorse per completare i progetti avviati nell'ambito del Pnrr dai Comuni, ma viene clamorosamente smentito dallo stesso ufficio studi del Parlamento secondo cui 'non c'è alcuna copertura alternativa'".