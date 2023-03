“Il Ministro Fitto venga in aula per chiarire quali sono le opere oggi in ritardo e cosa intendono fare per recuperare i ritardi. E’ inutile che continuino a raccontare la favoletta che si può modificare il Pnrr e che lo chiederanno in Europa. La verità è che sono in grave difficoltà e rifiutano di riferire lo stato dell’arte dei progetti. L’opposizione ha diritto di conoscere a che punto siamo. Rischiamo di perdere risorse ingenti e indispensabili per il Paese. Il Pnrr riguarda il nostro futuro e tutte le forze politiche devono essere coinvolte sullo stato di avanzamento. Vengano a chiarire in Parlamento cosa intendono fare per superare i ritardi accumulati”. Lo ha detto la senatrice del Pd Simona Malpezzi a Metropolis su RepTv.