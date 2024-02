"Giunge paradossale l'accusa del collega del Pd Boccia al Governo e al ministro Fitto di essere in ritardo sul Pnrr. Proprio oggi, infatti, la Commissione europea ha pubblicato una valutazione di medio-termine sul Piano la quale attesta che l'attuazione, da parte dell'Italia, va avanti con grande efficacia e rapidità. Non solo, nello stesso rapporto della Commissione si legge che l'Italia è prima in Europa per obiettivi, riforme e investimenti realizzati. Un riconoscimento molto importante, che smentisce le menzogne della sinistra e accresce il prestigio della nostra nazione". Lo afferma il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan.