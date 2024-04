“Va precisato che le risorse ingenti previste per l’Italia dal Pnrr sono purtroppo il sintomo di come l’economia italiana fosse la peggiore. Si tratta di oltre 150 miliardi, che il Governo è impegnato a ottenere grazie a un confronto serrato e pragmatico con l’Unione europea”. È quanto affermato in Aula la senatrice di FdI, Elena Leonardi.

“Abbiamo ascoltato sistematicamente voci di ‘Cassandre’ che, quasi auspicando una sconfitta dell’Italia, accusavano presunti ritardi del Governo e prevedevano che i soldi non sarebbero arrivati. Ora che i fatti le stanno smentendo, ora che l’Italia è stato il primo Paese a chiedere la quinta rata, non abbiamo sentito da loro nemmeno una voce di orgoglio per il lavoro compiuto. E questo dispiace perché si tratta di un risultato che prescinde dall’appartenenza politica, è un risultato per tutti gli italiani”, ha concluso.