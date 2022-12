“Sarà pubblicata oggi, sul sito del Ministero dell’Ambiente, la graduatoria definitiva dei progetti rientranti nell’investimento 1.1 linea C del PNRR, che prevede la realizzazione e l’ammodernamento di nuovi impianti innovativi per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e tessili”. Lo fa sapere il viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava. Ben 99 le domande ammesse, su un totale di 216 presentate. 48 le proposte finanziate per un totale di 450 milioni di euro. Destinatari sono gli enti e le aziende pubbliche titolari di impianti. “Ringrazio la Commissione tecnica del Ministero e il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per il lavoro svolto – dichiara ancora il viceministro -. Questa linea di finanziamento consentirà una gestione dei rifiuti più efficace, efficiente e digitale, attraverso la realizzazione di nuovissimi impianti di ultima generazione e superando l’obsolescenza di quelli esistenti. Infrastrutturiamo il Paese, riducendo gli squilibri territori e rafforzando il ruolo leader dell’Italia nel settore dell’economia circolare” conclude il viceministro.