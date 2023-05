"La lotta alle mafie, oggi più che mai, deve essere unitaria. Davanti ai fondi del Pnrr che arrivano nel nostro Paese c'è bisogno del lavoro di tutti. Istituzioni, la rete dell'attivismo, ma soprattutto leggi e strumenti giusti per evitare infiltrazioni". Lo dice Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, a margine del Festival Internazionale dell'Antimafia a Milano, dopo l'iniziativa in ricordo di Pio La Torre. "È grazie a Pio La Torre se, oggi, abbiamo la legge che istituisce il reato di associazione di tipo mafioso e la confisca dei beni. Lui ha pagato con la sua vita la battaglia contro la mafia, per la legalità. Gli saremo sempre grati. Non abbiamo bisogno di lassismo e divisioni. È ora che il Governo istituisca la commissione antimafia. Bisogna essere vigili e cooperare".