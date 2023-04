In merito alle misure per il Pnrr "si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica amministrazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti precisando che "le garanzie sono invece allo studio del Mef: si tratta di una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più friendly e avere la possibilità quanto meno di partire con il cantiere, altrimenti oggi diventa complicato".