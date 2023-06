Sul Pnrr è in corso "una battaglia epica tra la burocrazia italiana e quella europea". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che spiega: "Da una parte c'è uno stress incredibile per l'amministrazione italiana, e stiamo facendo del nostro meglio, ma allo stesso tempo c'è un approccio da parte dei tecnici della Ue che è particolarmente cavilloso. Non è solo l'Italia a lamentarsi di questo approccio formalistico, ma tutti".