"Incoraggiamo gli Stati membri Ue a presentare le modifiche al Pnrr rapidamente e in un unico emendamento, piuttosto che adottare un approccio frammentario.

In questo modo, riduciamo il tempo dedicato ai processi e velocizziamo l'effettiva implementazione". Lo ha affermato il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. La scadenza per presentare la revisione, ha ricordato il commissario, è comunque al più tardi entro il 30 aprile.