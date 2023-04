"Sul Pnrr la politica è chiamata a una prova di serietà. È ora che in Parlamento si faccia un'operazione di trasparenza: la maggioranza la smetta di giocare allo scaricabarile e inizi ad assumersi le sue responsabilità, ricordandosi che posture anti-europee non aiutano il Paese". Così in un'intervista a 'La Stampa' Maria Stella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione.