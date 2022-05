“La cultura del ‘no’, per troppi anni, ha frenato il Paese. La cultura del ‘no’ contro le grandi opere, contro l’impresa, contro gli investimenti.

Oggi il Nord, il Centro e il Mezzogiorno sono accomunati dalla medesima battaglia.

La sfida del Sud non riguarda solo il Sud, e in questo frangente la sfida del Pnrr riguarda tutti noi. Lavoriamo per mettere a terra le risorse che arrivano dall’Europa. Se cresce bene il Mezzogiorno, cresce tutto il Paese”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo alla convention “L’Italia del futuro, la forza che unisce”, organizzata da Forza Italia a Napoli.

“Gli amministratori locali sono consapevoli di tutto questo. O tutti insieme remiamo nella stessa direzione, o il Paese non riparte. La nostra ossessione deve essere aprire i cantieri, basta con la subcultura di chi vede ad ogni costo il malaffare dietro ad ogni opera. Basta scuse”.