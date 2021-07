"Nelle prossime settimane avremo a disposizione 60,5 milioni, previsti dal Pnrr ma che verranno anticipati dal Mise, per lo sviluppo della banda larga" nelle isole minori. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, aggiungendo che "il ritardo nella capacità di connessione a Internet di alcuni territori rappresenta l'elemento di debolezza più rilevante per crescita, attrattività di investimenti e flussi turistici".