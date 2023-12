“L’approvazione da parte dell’Ecofin della revisione del Pnrr italiano rappresenta l’ennesima importante conferma dell’ottimo lavoro portato avanti dal governo Meloni che, insieme al ministro Fitto, continuerà a lavorare in questa direzione per l’attuazione del Piano. Non resta nulla da dire invece ai nostri detrattori e a chi profetizzava addirittura il default della Nazione.

Smentiti ancora una volta, non possono fare altro che osservare in silenzio i riconoscimenti e i successi che, giorno dopo giorno, il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, con il suo lavoro efficace e serio, ottiene per la rigenerazione dell'economia italiana”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.