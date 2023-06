“Non voglio entrare nel merito della scelta fatta dal governo sul controllo concomitante” ma “credo che sarebbe opportuno instaurare una collaborazione più stringente tra l’istituzione e la Corte dei Conti per porre in essere una sorta di controllo preventivo per cercare di capire quali comportamenti sono consentiti e quali da rifuggire”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al convegno sul Pnrr ‘Il controllo: motore del rilancio del Paese’ all’Università Cattolica di Milano. “Mi sembra che nessuno abbia ritenuto che si dovessero togliere i controlli. Hanno semplicemente sospeso un controllo concomitante che oltretutto era stato introdotto da una norma del 2009 che non era mai stata applicata, ma non c’è la volontà di eliminare i controlli”, ha aggiunto a margine Fontana, ribadendo l’opportunità “di una fattiva collaborazione per risolvere dei dubbi, delle questioni sulle quali la pubblica amministrazione non sa bene cosa fare”. E dunque, “sarebbe opportuna una collaborazione preventiva per evitare che si possano commettere in buona fede degli errori. Non è un richiamo a nessuno, ma una richiesta”, ha concluso.