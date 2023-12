"Con il versamento odierno da parte della Commissione europea della quarta rata da 16,5 miliardi di euro dei fondi PNRR, l'Italia si conferma interlocutore serio, credibile e pragmatico nel conseguire gli obiettivi concordati. Un risultato che fa seguito alla ratifica dei giorni scorsi, da parte della cabina di regia del PNRR, del raggiungimento degli ulteriori obiettivi necessari per consentire all'Italia di presentare, prima tra gli Stati europei, anche la richiesta della quinta rata da 10,5 miliardi di euro.

Manteniamo alta l'attenzione sui target previsti, tra i quali figurano nell'ambito delle competenze del MIT, importanti misure come l'aggiudicazione degli appalti del settore idrico, l'elettrificazione delle linee ferroviarie nel Mezzogiorno e l'avvio della realizzazione della tratta Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.

Sono tasselli, questi, che si ricongiungono anche alla rimodulazione del PNRR italiano ad opera del nostro Governo che ha dovuto porre rimedio agli errori ed ai ritardi di chi lo ha preceduto, adoperandosi con determinazione nella ricerca di soluzioni per ottenere le somme concordate, necessarie tra l'altro alla realizzazione di opere prioritarie e non più rinviabili, così da dotare il Paese degli strumenti necessari a colmare il gap Nord-Sud. Come Sottosegretario al MIT, plaudo all'instancabile lavoro dell'esecutivo, più forte delle oscure previsioni delle opposizioni che, pur di osteggiarlo, erano pronte a scommettere contro l'Italia. Continueremo ad assicurare attenzione e impegno sullo sviluppo degli investimenti e delle riforme che rappresenteranno un'irripetibile opportunità di crescita per il Paese". Così in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario alle Infrastrutture.