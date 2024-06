"Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di riassegnazione delle risorse del Pnrr, emanato dalla Ragioneria dello Stato, il Mit conferma la propria centralità nell'attuazione del Piano. Il decreto ha infatti assegnato al Mit risorse aggiuntive per oltre 146 milioni di euro, portando il totale a 39,8 miliardi di euro. Le risorse, destinate a 24 investimenti, consentiranno di rafforzare la rete infrastrutturale e il sistema dei trasporti del Paese, in linea con gli obiettivi europei legati alla sostenibilità e al superamento dei divari territoriali". Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

"Tra le novità previste dalla rimodulazione e confermate dal decreto - aggiunge - rientrano gli investimenti per il rinnovo del parco ferroviario regionale con treni a emissioni zero, al centro della specifica missione 7 RePowerEu che punta a rendere l'Unione più autonoma e sovrana in ambito energetico, così come gli interventi per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, entrambi finanziati con 1 miliardo di euro. Come Mit continueremo a lavorare con grande determinazione all'attuazione del Pnrr, che consentirà di realizzare opere fondamentali, come ad esempio la nuova linea AV/AC Salerno-Reggio C. che sto seguendo in virtù della mie deleghe al Mit, e che per questo rappresenta un'occasione storica di modernizzazione del Paese", conclude Ferrante.