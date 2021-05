"Sul Next generation Eu è fondamentale la partecipazione dei territori nella messa in campo del Pnrr".

Così, il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, in audizione in Commissione parlamentare.

"Solo coinvolgendo direttamente Regioni ed enti locali riusciremo a velocizzare le procedure di spesa per la realizzazione di ingentissimi investimenti, visti anche i ristrettissimi tempi previsti dalle regole europee - spiega. Il massimo della sinergia nella programmazione dei fondi europei 2021 va messa in campo perché i fondi del Pnrr, i fondi europei, regionali e nazionali, devono integrarsi, non sovrapporsi".