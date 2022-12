"Il Pnrr è nato senza il coinvolgimento delle Regioni e questo è stato un problema per la realizzazione". Lo ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, partecipando all'evento annuale Pnrr in corso a Roma.

"Considerare le Regioni come enti per mettere a terra progetti con una visione di area vasta è fondamentale non solo per la realizzazione delle opere, ma perché quelle opere siano effettivamente utili per il territorio", ha aggiunto.