PNRR: FARAONE (IV) BENE LAMORGESE E BONOMI CONTRO INFILTRAZIONI MAFIE

“Perché gridare al lupo non serve a nulla. Servono fatti concreti.

Ed oggi la ministra dell’Interno Lamorgese ne ha compiuto uno importante, necessario, soprattutto perché nei prossimi anni arriverà una valanga di soldi dall’Ue e occorrerà vigilare affinché lo sviluppo si coniughi con la legalità. Affinchè non si blocchino i cantieri e si tengano alla porta le mafie.

Ha sottoscritto, insieme presidente di Confindustria Carlo Bonomi, un protocollo di legalità al Viminale per rafforzare l'impegno comune contro le infiltrazioni criminali nell'economia e tutelare più efficacemente il sistema d'impresa.

Bene Ministra Lamorgese, bene Presidente Bonomi. L’Italia non si ferma davanti allo sviluppo e non fa un passo indietro nella lotta alle mafie”, così in un post su Facebook il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone .