"Dal portale del ministero si può verificare che le Regioni del Sud hanno speso le risorse europee come tutte le altre. Trattandosi di risorse molto più importanti, l'andamento della spesa ha tempi diversi. Non ci sono differenze sostanziali tra nord e sud sulla spesa del Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Michele Emiliano, al termine della seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni sulle politiche di coesione, convocata oggi a Roma alla presenza del ministro per gli Affari europe e il Pnrr, Raffaele Fitto.