“La Lega ha ampiamente dimostrato la propria responsabilità nella difesa degli italiani, dei loro risparmi, dei loro diritti, a partire dal lavoro svolto per scongiurare nuove tasse sulla casa e una riforma del catasto che sarebbe stato un salasso per i cittadini. Direi che non abbiamo bisogno di lezioni dall’Europa: il nostro contributo è fattivo e propositivo. Non abbiamo bisogno di ingerenze per attuare politiche che puntano a far crescere il Paese: a tutelare il lavoro e i cittadini italiani ci pensiamo noi”.



Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile dipartimento lavoro, Claudio Durigon.