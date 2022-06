"Il Pnrr è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo e di quello dei vostri colleghi per avere successo. Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sottoscriviamo con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, i primi protocolli d’intesa per la realizzazione dei ‘progetti bandiera’. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell’importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell’attuazione del Pnrr".

Così il premier Mario Draghi, durante la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con sei Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr.

"Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione" ha aggiunto Draghi.

"Tocca a voi - rivolgendosi ai presidenti di regione - progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i protagonisti del Piano, e il Governo vuole sostenervi. Per questo - ha proseguito il premier - voglio ringraziare tutti i presidenti delle Regioni e i ministri direttamente coinvolti. In particolare i ministri Speranza, Messa e Cingolani, oltre alla Ministra per gli affari regionali Gelmini che ha coordinato le iniziative regionali attraverso il Nucleo Pnrr Stato-Regioni".