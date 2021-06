"Nel Pnrr ci sono 8 mld di € per riformare il sistema sanitario. Punteremo su una sanità più vicina ai cittadini con ospedali e case di prossimità e potenziando assistenza domiciliare e per non autosufficienti".

Sono le parole del deputato dem, Graziano Delrio, a Radio in Blu.

"Non solo analisi specialistiche e visite mediche, ma una rete di assistenza e sostegno: ecco le Case di comunità, un luogo dove si guarda alla salute in modo globale. Dove ci si prende cura gli uni degli altri - spiega. Un nuovo sistema sanitario, un piano pandemico efficace e una diffusione massiccia dei vaccini anche nei paesi più poveri: la salute è il primo dei diritti e ora abbiamo conoscenze e mezzi per difenderla".