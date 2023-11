“Sul Pnrr non siamo in ritardo, così come non lo erano i governi prima. Purtroppo, scontiamo un problema di lentezza sui grandi appalti pubblici e questa si risolve facilitando e velocizzando le procedure burocratiche come abbiamo fatto con la riforma del codice appalti, assumendo più personale che smaltisca tutto questo lavoro e coinvolgendo di più i privati. Tutti ce ne dobbiamo fare carico perché è interesse di tutti spendere bene i fondi del Pnrr”.

Lo ha detto a Sky Economia il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “Non c’è nessuna conflittualità con la Corte dei Conti a cui il ministro Fitto ha solo chiesto di condividere le informazioni per avere un quadro attinente alla realtà, pochi controlli ma certi e che funzionino. In Italia grazie ai fondi del Pnrr abbiamo lavoro ma siamo in sofferenza perché, come hanno sottolineato anche oggi durante l’assemblea della Cna e all’incontro di Ance giovani, mancano le figure professionali adeguate tanto nel privato che nella pubblica amministrazione”.