“Il Pnrr costituirà un’importante novità per il Veneto e per le grandi opere che attendono da tempo di essere realizzate: una prima conferma l’abbiamo adesso con un finanziamento di quasi mezzo miliardo a favore dell’alta velocità Brescia – Padova”. È quanto dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “In queste ore – prosegue Caon – è arrivato il primo stralcio di finanziamenti dall’Unione Europea. Si tratta di ben 24,9 miliardi di euro. Apprendo con piacere che, tra i primissimi interventi individuati, ci sono 493 milioni per la tratta Tav Brescia – Padova. Soldi che, come avevo fatto notare in parlamento mesi fa, finora mancavano e che ne accelereranno, già anticipato di qualche mese sulla tabella di marcia. È fondamentale concludere quest’opera entro il 2026, anno delle Olimpiadi di Cortina. In attesa della realizzazione della Padova – Bologna, altra opera necessaria e naturale completamento per un’offerta ferroviaria che sappia davvero portare il Veneto nel futuro”.