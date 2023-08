"La Germania finanzia ammortamenti e super ammortamenti per 7 mld di euro l’anno, esattamente la nostra Industria 4.0. Ci diamo una mossa? Con i soldi del PNRR che non stiamo spendendo possiamo dare un impulso decisivo per gli investimenti". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.

